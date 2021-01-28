Железнодорожники Томской области очищают снег с путей в усиленном режиме

За месяц с ЖД путей в регионе было убрано более 42 тысяч кубометров снега. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Специалисты убирают снег с железнодорожных путей с помощью техники, также используют автоматизированные системы пневмообдувки и электрообогрева стрелочных переводов. При усилении ветра и сильном снегопаде железнодорожники могут задействовать дополнительные силы и средства, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги.

Также организована работа по очистке переездов, там в ночное время работают грейдеры.

– В усиленном режиме идет работа по очистке от снега платформ и перронов на вокзалах Томск-1 и Томск-2. Здесь работает 2 единицы автотракторной техники. Особое внимание уделяется маломобильным пассажирам при посадке и высадке в сложных метеоусловиях. Для них предусмотрен целый комплекс технических средств для передвижения как внутри вокзалов, так и на перроне, – говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, с начала 2021 года с железнодорожных путей в Томской области убрано более 42 тысяч кубометров снег. За весь зимний период вывезено уже 125 тысяч кубометров. Каждый день снегоуборочные машины в регионе выполняют более 10 рейсов.