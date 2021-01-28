Более 9 млн рублей задолженности выплатили работникам двух предприятий Томска

Сейчас работники двух предприятий получили свои деньги.

СК РФ по Томской области в январе возбудил уголовные дела в связи с невыплатой зарплаты работникам ООО «Сибирская карандашная фабрика г. Томск» и ООО «Пластик-М». В результате 156 человек получили положенные деньги; всего было выплачено более 9,5 млн рублей сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

По данным следствия, в октябре-декабре 2019 года производство на этих предприятиях было прекращено, работников уволили, а окончательный расчет по зарплате произведен не был. Всего полная невыплата составила свыше двух месяцев.

Следователи провели обыски в офисах компаний в Москве, в элитных коттеджных поселках Подмосковья. Были установлены лица, причастные к финансово-хозяйственной деятельности обоих предприятий.

– В результате принятых следствием мер перед 156 работниками погашена задолженность по заработной плате и выплатам, связанным с увольнением по сокращению штата, на сумму более 9,5 миллионов рублей. В связи с полным погашением задолженности уголовные дела прекращены производством, – говорится в сообщении.