Томские медики разъяснили рекомендации о ношении масок во время родов

По мнению специалистов, маска не представляет угрозы здоровью матери и новорожденного.

Рекомендации оставаться в масках во время родов относятся только к тем женщинам, у которых выявлена коронавирусная инфекция – такое пояснение дали медики по поводу нововведений Минздрава России, сообщается в официальном телеграмм-канале департамента здравоохранения Томской области.

– Роды могут продолжаться несколько часов, а медицинская маска защищает персонал, оказывающий помощь роженице и новорожденному. Такое требование коррелирует с правилами, установленными во многих западных странах, и не представляет угрозы ни для пациентки, ни для новорожденного, – пояснила главный акушер-гинеколог Минздрава РФ Лейла Адамян.

При этом, необходимо ли роженице надевать маску или нет, в каждом случае решает врач. Это подтвердила главный акушер-гинеколог Томской области Татьяна Чернобай.

– Вопрос о ношении масок роженицами с диагнозом COVID-19 во время родов решается врачом в каждом случае индивидуально, в зависимости от состояния здоровья роженицы, наличия возможных противопоказаний, ее самочувствия во время родов. Непосредственно во время потуг маску женщины снимают и надевают уже после рождения ребенка. В первую очередь, маски во время родов позволяют обезопасить новорожденного от возможного заражения, – сообщила она.

Также Татьяна Чернобай напомнила, что в Томской области медицинская помощь беременным и роженицам с COVID-19 оказывается в респираторном госпитале на базе роддома №4.

Ранее Минздрав РФ рекомендовал россиянкам использовать медицинские маски во время родов для снижения риска заболеть коронавирусом.