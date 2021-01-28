Закон для томских инноваторов: с 28 января в России начнут работать «цифровые песочницы»

В 2021 году в Томской области на регулярной основе может начаться перевозка медицинских грузов беспилотниками. Фото: пресс-служба администрации Томской области.

Сегодня, 28 января, вступает в силу Федеральный закон от 31 июля 2020 года «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в РФ». Документ позволит опробовать технологии искусственного интеллекта там, где основное законодательство это запрещает. Экспериментальные правовые режимы (регуляторные, или цифровые песочницы) временно отменят ныне действующие ограничения.

– До сегодняшнего дня в стране нельзя было полноценно использовать возможности телемедицины, поскольку под запретом дистанционные осмотры и постановка диагноза. Были ограничения по работе с беспилотными средствами, а также использованию больших данных, – сообщает «Российская газета». – «Цифровые песочницы» позволят временно эти технологии разрешить и на практике оценить, не нарушают ли они права граждан.

Чтобы режимы заработали, Минэкономразвития РФ внесло также ряд изменений в законы о здоровье, образовании, транспорте, банковской деятельности.

Ранее глава министерства Максим Решетников сообщал, что если участник «песочницы» нарушит правила, создаст риски жизни и здоровью граждан, государство оставляет за собой право исключить компанию из проекта и прекратить эксперимент. Если технология покажет эффективность, эксперимент по ее применению могут масштабировать на всю Россию.

Добавим, что в Томской области в 2021 году продолжится работа по созданию экспериментального правового режима для тестирования доставки грузов беспилотными летательными аппаратами в рамках проекта «Тайга».

Сейчас она идет в графике, сообщил 22 января замгубернатора по экономике Андрей Антонов: «Мы активно взаимодействуем по этой теме с Минэкономразвития и Минтрансом РФ. В июне планируем предоставить в правительство весь пакет документов для запуска экспериментального режима, а к 2023 году разработать режим применения грузовых беспилотников не только для нашего региона, но и для страны в целом».