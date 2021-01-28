Коронавирус в Томске: +115 новых случаев заражения

За все время пандемии в Томской области коронавирусом заболели 27 947 человек. Фото: Ксения Высотина

Сегодня, 28 января, в Томской области выявлено 115 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 27 947 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 19 138 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 575 пациентов скончались, 26 775 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 3 793 810 человек, 71 651 скончались, 3 229 258 выздоровели.