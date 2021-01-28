Легкоатлетки из Томской области впервые заняли призовое место в эстафете на первенстве России

«Золото» в финальном забеге на 800 метров взяла спортсменка из Северска Томской области.

Первенство России среди юношей и девушек до 18 лет прошло в Новочебоксарске (Чувашская республика). Томские спортсмены привезли одну золотую и две серебряные медали. Всего участниками соревнований стали 500 спортсменов из 54 регионов страны, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Отмечается, что томички Екатерина Шмарина, Ксения Фадеева, Александра Никонова и Ярослава Коток заняли второе место в эстафете 4х400 метров с результатом 3.47,32 м. Девушки установили новый рекорд для нашего региона.

– Впервые в современной истории Томской области квартет девушек поднимается на пьедестал почета. Борьба была очень серьезной, томская «четверка» проиграла чуть больше секунды команде из Санкт-Петербурга, – приводятся в сообщении слова председателя Томской областной федерации легкой атлетики Андрея Михайловского.

Золотую медаль завоевала 15-летняя северчанка Екатерина Шмарина – она победила в финальном забеге на 800 метров. Результат – 2.08,18 м. Спортсменка занимается в северской детско-юношеской спортшколе «Лидер» у тренера Натальи Венедиктовой.

Также второе место в тройном прыжке занял воспитанник Анны Чуркиной и Людмилы Пудовкиной, спортсмен томской ДЮСШ №1 Марк Варечкин. Он показал результат 15,1 м.