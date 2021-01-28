С января задать вопросы на общероссийский детский телефон доверия томичи могут через сайт

Теперь на сайте детского телефона доверия можно будет узнать, как помириться с другом после ссоры, как не стать жертвой буллинга и как работать с группой детей самостоятельно.

Дети, подростки, родители теперь смогут получать поддержку специалистов единого детского телефона доверия не только по телефону, но и через сайт, – сообщает в четверг пресс-служба администрации Томской области.

Уточняется, что теперь обновленная версия сайта помогает легко сориентироваться: здесь можно найти ответы на вопросы о работе телефона доверия, есть рубрика «Часто встречающиеся ситуации», где психолог разбирает кейсы, как помириться с другом после ссоры, как не стать жертвой буллинга, а еще заработал чат.

В разделе «Медиа» представлены полезные для школьных психологов, педагогов и других специалистов материалы, которые могут помочь при самостоятельной работе с детьми.

По данным пресс-службы, за все время работы единого детского телефона доверия поступило более 55 тысяч обращений от детей и взрослых.

«И телефон, и сайт телефона доверия работают для того, чтобы любой ребенок, подросток, родитель или другой взрослый, участвующий в воспитании детей, в затруднительной ситуации всегда могли получить квалифицированную психологическую поддержку специалистов», — сказала Маргарита Шапарева, начальник департамента по вопросам семьи и детей Томской области.

Единый детский телефон доверия 8-800-2000-122 работает в Томской области с 2010 года. Его работу организует департамент по вопросам семьи и детей Томской области в партнерстве с всероссийским Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.