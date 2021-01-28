Эксперты: морозы и рост мировых цен на зерно ускорили инфляцию в Томской области в декабре

Со временем рост потребительских цен будет замедляться, констатируют эксперты Центробанка. Фото: Ксения Высотина

Инфляция в Томской области в декабре 2020 года выросла в целом до 4,3%. Это ниже, чем в Сибири и России, констатируют эксперты Отделения Томск Банка России.

– Непривычно холодный даже для Сибири декабрь увеличил затраты теплиц и овощехранилищ на поддержание нужной температуры. Это ускорило рост цен на помидоры и картофель, – говорится в сообщении ведомства. – Морозы отразились и на темпах прироста цен на услуги такси: спрос на поездки из-за низких температур также вырос.

Добавляется, что стоимость зерна сказывалась на затратах птицефабрик и животноводческих комплексов на корм. Рост мировых цен на зерно ускорил темпы увеличения стоимости яиц, подорожала свинина.

Между тем цены на сахар сдерживали инфляцию, отмечают специалисты. Впервые с начала осени в декабре темп прироста стоимости сахара в годовом выражении замедлился благодаря соглашениям между производителями и крупными торговыми сетями на федеральном уровне. В свою очередь, рост производства молока замедлил темпы повышения цен на молочные продукты.

Наконец, в сегменте непродовольственных товаров влияние оказал эффект переноса в цены ослабления рубля прошлых месяцев.

– Инфляция в Томской области ускорилась в основном из-за общероссийских факторов: продолжало действовать ослабление рубля прошлых месяцев, выросли мировые цены на отдельные сельхозпродукты. Региональным фактором ускорения стали более жесткие погодные условия, из-за которых увеличились затраты местных производителей, – прокомментировала заместитель управляющего Отделением Томск Банка России Татьяна Толкмит. – И общие для России, и характерные только для Сибири факторы по своей сути временные. По мере того как их влияние будет ослабевать, рост потребительских цен будет замедляться.