Организация по лесозаготовке в Томской области должна налоговой более 40 млн рублей

Организация уже не в первый раз погашает долги, только после ареста имущества.

Служба судебных приставов по Асиновскому району в Томской области наложила арест больше 20 млн рублей на имущество организации, занимающейся лесозаготовками в Асиновском районе. Компания должна более 40 млн рублей налоговых платежей. Сразу после ареста организация перечислила в налоговую инспекцию более 17,5 млн рублей, - сообщает в четверг пресс-служба УФССП России по Томской области.

Уточняется, что организация, занимающаяся лесозаготовками в Асиновском районе, задолжала более 40 млн. рублей налоговых платежей, еще 2 млн рублей в бюджет РФ составил исполнительский сбор.

Сотрудник отделения судебных приставов по Асиновскому району, чтобы взыскать долг, запретила совершать регистрационные действия с автопарком должника в ГИБДД и недвижимостью в Росреестре. Так был наложен арест на 6 зданий, 3 земельных участка и 3 автомобиля предприятия. Предварительная оценка арестованного имущества составила более 20 млн рублей.

Организация погасила более 17,5 млн рублей налогов сразу после ареста имущества. По данным пресс-службы, ООО не первый раз оплачивает задолженность таким образом. Тем не менее арест может быть снят только после полной оплаты долга.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2020 года организацию в организации арестовали четыре автомобиля, после чего задолженность по налогам в размере 11 млн рублей была погашена полностью.