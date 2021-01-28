Томскстат раскрыл информацию о производстве сельхозпродукции в 2020 году

Овощей в Томской области в прошедшем году уродилось больше, чем в 2019-м, зерновых тоже, а вот картофеля, напротив, убрали меньше.

- В 2020 году в хозяйствах всех категорий (сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, хозяйства населения), по предварительным данным, намолочено 414,6 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур (в весе после доработки), урожайность составила 25,2 центнера с гектара; убрано 99,2 тыс. тонн картофеля, урожайность – 137 центнера с гектара; собрано 51,5 тыс. тонн овощей с открытого и защищенного грунта, урожайность – 310,1 центнеров с гектара, - сообщает пресс-служба Томскстата.

Специалисты уточняют, что в 2020 году зерновых и зернобобовых культур намолочено на 21,5% больше, чем в 2019 году. А вот картофеля убрали с полей меньше на 9,1%, овощей, наоборот, собрано на 1,8% больше. В хозяйствах всех категорий отмечался рост валового сбора кукурузы на зерно в 4,3 раза, пшеницы озимой - на 86,3%, гречихи - на 68,7%.

Также отмечается, что в хозяйствах всех категорий на 1 января 2021 года поголовье крупного рогатого скота, по расчетам, составило 77,6 тыс. голов, свиней больше – 256,2 тыс. голов, птицы – 4628,4 тыс. голов. Если брать в процентном соотношении, то, по сравнению с началом 2020 года, поголовье свиней увеличилось на 7,9%, птицы – на 5,1%, в то же время поголовье крупного рогатого скота уменьшилось на 0,6%.

Добавляется, в прошедшем году в хозяйствах всех категорий, по расчетам, произведено на убой скота и птицы (в живом весе) 157,8 тыс. тонн, что на 2,3% больше, чем в 2019-м. Производство молока увеличилось за этот период на 3,4% и составило 147,1 тыс. тонн. Производство яиц снизилось на 4,5% и составило 123,8 млн. шт. Надои молока на 1 корову в сельскохозяйственных организациях (без микропредприятий) в 2020 году составили 7549 кг, что на 9,5% больше, чем в 2019 году.