Губернатор Томской области Сергей Жвачкин намерен продлить режим повышенной готовности

Несмотря на снижение роста распространения коронавируса в Томской области, глава региона призвал жителей быть осторожными: болезнь пока не отступила.

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин заявил о своем намерении продлить режим повышенной готовности, действующий в регионе из-за COVID-19 до 1 февраля, сообщила пресс-служба обладминистрации.

- Благодаря морозам, строгим ограничительным мерам, контролю за соблюдением масочного режима и работе врачей эпидемическая ситуация в Томской области значительно улучшилась – численность заболевших сократилась, - в частности, отметил глава региона. - Но расслабляться рано. Эпидемия не простит нам потерю бдительности и легкомысленность. В Томской области действует режим повышенной готовности, который я намерен продлить с 1 февраля. Несмотря на позитивную динамику, мы готовы к любому развитию событий.

На какой срок планируется продлить режим ограничений, губернатор не уточнил.

Глава региона обратил внимание руководства муниципалитетов на то, что в торговых центрах, общественном транспорте и в местах массового пребывания людей продолжит действовать масочный режим, контроль за соблюдением которого не должен быть ослаблен.