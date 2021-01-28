Два пожара в Томске и области унесли человеческие жизни

В пожарах продолжают гибнуть люди. В среду два возгорания стали причиной гибели двух жителей областного центра и Томской области.

- Сообщение о возгорании на ул. Говорова, 8/1 поступило в 23.51 среды. Оно произошло в одном из кирпичных гаражей ГСК "Дружный", внутри которого находился автомобиль Toyota Mark II 2000 года выпуска. В салоне машины пожарными было обнаружено тело мужчины 2000 года рождения, – сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

На момент прибытия расчета спасателей из гаража шел дым, внутри было сильное задымление. В результате в боксе обгорели стены и вещи на площади 6 кв. метров, у автомобиля выгорело багажное отделение и обгорела обшивка салона. В 00.20 пожар был ликвидирован.

Еще один пожар произошел в ночь со среды на четверг в жилом деревянном доме в с. Турунтаево Томского района. Под обрушившимися конструкциями спасатели обнаружили тело женщины 1972 года рождения, предположительно хозяйки дома.