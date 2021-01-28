В Томске 2 респираторных госпиталя и 1 отделение горбольницы №3 вернулись к работе в обычном режиме

Два медицинских учреждения Томска, где были развернуты койки респираторных госпиталей, снова заработали в обычном режиме. Фото: из открытых источников

Медсанчасть «Строитель», больница № 2 и одно из отделений горбольницы № 3 Томска, которые ранее были перепрофилированы под лечение больных COVID-19, начали принимать пациентов по своему основному профилю, сообщила пресс-служба обладминистрации.

- Мы провели заключительную дезинфекцию и полностью готовы принимать плановых пациентов на лечение по направлениям «терапия» и «неврология». На сегодняшний день уже госпитализировано восемь человек, – отметила Лада Малышева, главный врач МСЧ «Строитель».

Напомним, данное учреждение перепрофилировали под респираторный госпиталь дважды – в марте и сентябре 2020 года. За период работы специалисты пролечили здесь 809 пациентов с COVID-19 и 168 – с пневмонией и ОРВИ.

Также в полном объеме возобновлена плановая и экстренная неотложная медицинская помощь ЛОР-отделения городской больницы № 3. За период работы в режиме респираторного стационара здесь пролечилось 2 547 томичей.

- Одно из наших самых популярных отделений теперь будет работать по своему профилю. «Зеленой» и «красной» зоной респираторного госпиталя остаются отделение пульмонологии и инфекционное отделение больницы, – отметил исполняющий обязанности главного врача больницы № 3 Александр Помыткин.

Что касается больницы № 2, там врачи уже готовы принимать пациентов неврологического и гериатрического профилей. Раньше здесь были развернуты терапевтические койки для долечивания пациентов после перенесенной коронавирусной инфекции и пневмонии. За период работы с июня 2020 года помощь медиков в учреждении получили 317 пациентов; 844 пациента с COVID-19 лечились в рамках дневного стационара на дому.

- Плановая госпитализация пациентов в медучреждениях будет проводиться в режиме инфекционной безопасности: обязательное тестирование на COVID-19, заполнение палат на 50 процентов, организация питания в палатах, ограничение посещений родственниками, - отметили в департаменте здравоохранения Томской области. - В результате возращения к прежней работе трех медицинских организаций, в Томской области открыто 185 коек для госпитализации по прежним профилям. Сейчас для лечения пациентов с диагнозом COVID-19 в регионе развернуто 2 625 коек, при этом свободными на сегодняшний день остаются 1 410 коек, что составляет 53,7% респираторного коечного фонда.