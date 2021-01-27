Никогда не забудем: в Томске отметили День снятия блокады Ленинграда

Михаил Ратнер преподнес Галине Зеленковой книгу «Жизнь, опаленная войной», которая была выпущена в Томске в год 75-летия Победы. Фото пресс-службы администрации Томска.

В Томске сегодня отметили 77-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Исполняющий обязанности мэра Томска Михаил Ратнер навестил жительницу блокадного Ленинграда, труженицу тыла Галину Сергеевну Зеленкову, поздравил ее и всех, кто пережил блокаду, с Днем воинской славы - 77-й годовщиной полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В первый год Великой Отечественной войны Галина Зеленкова жила с родителями в городе на Неве. Ей было всего 14 лет, когда Ленинград был полностью окружен фашистскими войсками. Наравне со взрослыми она дежурила на чердаке, оказывала первую помощь раненым, разносила песок в мешках, строила защитные сооружения. В ноябре 1941 года умер ее отец, которого ранило при обстреле. В мае 1942-го вместе с мамой девушка эвакуировалась в Томск. Работала на заводе «Сибэлектромотор», одновременно училась в вечерней школе № 41. После войны продолжила трудиться на заводе, потом была санитаркой, медицинской сестрой.

- Вам довелось пережить первую, самую страшную блокадную зиму, боль потерь, ужас бомбежек и обстрелов. Но Вы, как и все ленинградцы, выстояли, выдержали тяжелейшие испытания, отстояв город на Неве. После эвакуации самоотверженно трудились в тылу, приближая день Великой Победы. Мы рады, что Вы стали в итоге томичкой, и у Вас два родных города – Ленинград и Томск. Огромное спасибо за Ваш подвиг! Низкий поклон за все, что Вы сделали в Вашей замечательной жизни! - сказал Михаил Ратнер.

В качестве подарка от администрации города он преподнес Галине Зеленковой книгу «Жизнь, опаленная войной», которая была выпущена в Томске в год 75-летия Победы. Книга основана на воспоминаниях фронтовиков, архивных документах, публикациях в газетах военных лет. В ней рассказывается о том, как сибирский город жил в войну, как в кратчайшие сроки здесь была развернуты эвакуированные заводы, о вкладе томской науки и образования в дело Победы, о трудовых подвигах томичей в то суровое время.