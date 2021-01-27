В Томске в 2021 году планируется расселение более 10 аварийных многоквартирных домов

Всего в Ленинском районе расположены 188 многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Ленинском районе Томска в 2021 году запланировано расселение 13 многоквартирных домов, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

Дома, признанные аварийными, находятся на улицах Обская, ул. Лесная, ул. Розы Люксембург, пер. Урожайный, пер. Днепровский, ул. Первомайская и пер. Целинный

Уточняется, что ведется индивидуальная работа с жителями домов, подлежащих расселению. Специалисты отделов по учету и распределению жилплощади встречаются с каждой семьей, консультируют их по всем возникающим вопросам, поясняют порядок реализации мероприятий в рамках действующего законодательства.

- Всего в 2020 году на территории Ленинского района переселено из аварийного жилищного фонда 156 семей, из них 57 семей получили жилые помещения по договорам социального найма, 99 семей получили выплату возмещения.Мы продолжим эту работу и в 2021 году, - прокомментировала глава администрации Ленинского района Светлана Садковская.

В случае дополнительного финансирования из федерального и областного бюджетов в 2021 году будут расселены 34 многоквартирных дома, признанных аварийными и подлежащими сносу.

Всего в Ленинском районе расположены 188 многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу (реконструкции).