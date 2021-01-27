В Асино Томской области сибирячка убила своего сожителя кухонным ножом

Подозреваемая была задержана. Фото: Иван МАКЕЕВ

Следственный комитет по Томской области возбудил уголовное дело по факту обнаружения тела мужчины с признаками насильственной смерти в квартире жилого дома в Асино, сообщает пресс-служба ведомства.

По информации СК, 22 января 2021 года в вечернее время 33-летняя жительница города Асино, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире с сожителем, в ходе ссоры, нанесла ему удар кухонным ножом в область бедра правой ноги. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте спустя непродолжительное время.

Подозреваемая была задержана. При предъявлении обвинения она полностью признала себя виновной.

Суд избрал в отношении задержанной меру пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.