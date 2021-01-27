«Красная зона»: первая фотовыставка, посвященная медикам, открывается в Томске

Героями фотовыставки стали сотрудники томской Больницы скорой медицинской помощи. Фото: из социальной сети

30 января в Томском областном краеведческом музее им. М.Б. Шатилова начинает работу уникальный фотопроект, под названием «Красная зона», сообщает официальный telegram - канал Департамента здравоохранения Томской области.

«Красная зона» - это первый подобный фотопроект, посвященный томским медикам, работающим в респираторных госпиталях. Планируется, что он станет началом большого цикла фотовыставок.

По словам автора проекта Дарьи Андреевой, цель проекта – показать силу и гибкость медиков, которые, несмотря на сложности, не оставили свой пост, а продолжили оказывать помощь пациентам в новых для себя условиях. Героями фотовыставки стали сотрудники томской Больницы скорой медицинской помощи, которые с 12 октября работают с пациентами с коронавирусной инфекцией.

- Меня всегда вдохновляли врачи, когда-то я и сама хотела пойти учиться на хирурга. Поэтому идея организовать документальный фотопроект пришла давно. Выставку открывают фотографии, которые мы с фотографом Ярославом Бушовым делали в операционных БСМП еще до пандемии. Фотографии в условиях респираторного госпиталя делала уже я и была поражена, как сильно изменилась специфика работы. Но при этом врачи, которые до пандемии самоотверженно спасали пациентов после тяжелейших травм, теперь также самоотверженно борются за жизни пациентов с коронавирусом. Я сама перенесла ковид и благодарна врачам за их самоотдачу и профессионализм, – рассказала Дарья Андреева.

Фотовыставка будет работать с 30 января по 28 февраля, вход свободный и посетить ее сможет любой желающий.