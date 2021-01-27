132 жителя Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки

В Томской области еще 132 человека "победили" "корону" за минувшие сутки. Фото: Ксения Высотина

За минувшие сутки контрольные ПЦР- тесты подтвердили выздоровление от коронавирусной инфекции еще 132 жителя Томской области. Общее число выздоровевших теперь составляет 24 897 человек, - сообщил в своей ежедневной сводке региональный оперштаб.

По данным оперштаба, в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент свободно больше 50% мест.

Коэффициент распространения инфекции равен 0,92.

Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, действует в нашем регионе до 31 января включительно, однако с 1 февраля он снова будет продлен.

Ранее сообщалось, что сегодня в Томской области было выявлено 102 новых случаев заболевания COVID-19.