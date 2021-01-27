Коронавирус в Томске: + 102 новых случаев заражения

За последние сутки обнаружено 102 случая COVID-19 в Томске.

Сегодня, 27 января, в Томской области выявлено 102 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 27 832 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 17 741 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 594 пациентов скончались, 27 922 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 3 774 672 человек, 71 076 скончались, 3 202 483 выздоровели.