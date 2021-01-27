Новогодняя иллюминация в ледовых городках Томска будет работать до конца зимы

Новогодний город запомнится нам сказочной иллюминацией. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новогодняя иллюминация на улицах Томска погасла до следующих праздников, а праздничное освещение в ледовых городках будет работать до 24 февраля, сообщает пресс-служба мэрии Томска.

"Во вторник была завершена работа иллюминации на участках улично-дорожной сети, сегодня специалисты ресурсоснабжающей организации проводят демонтаж отдельных элементов... Новогодняя иллюминация продолжит работу в ледовых городках Томска до 24 февраля", – говорится в сообщении пресс-службы.

По данным пресс-службы, решение продолжить работу иллюминации в ледовых городках принято в связи с их большой популярностью у томичей и гостей города.

Ранее сообщалось, что праздничная иллюминация в Томске заработала в середине декабря. По данным мэрии, этой зимой город украшали более 2 километров ярких гирлянд над проезжей частью.