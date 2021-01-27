В Томске городской департамент оштрафован на 150 тыс. рублей за сброс сточных вод в Ушайку

Городские власти годами попустительствуют загрязнению Ушайки на территории Томска.

Городской департамент дорожной деятельности и благоустройства оштрафован за сброс загрязненных сточных вод в Ушайку. Решение вынесено по результатам проверки Томской межрайонной природоохранной прокуратуры, сумма штрафа составила 150 тыс. рублей.

Как сообщила 26 января пресс-служба ведомства, межрайонная природоохранная прокуратура совместно с региональным департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды провела проверку о сбросе загрязненных сточных вод в Ушайку в областном центре. Информация об этом была размещена в социальной сети.

Выяснилось, что профильный департамент администрации Томска эксплуатирует водовыпуск в районе ул. Киевской, через который ливневые и талые воды сбрасываются в реку. «Изучение представляемых водопользователем ежеквартальных отчетов и анализ отобранных в ходе проверки проб воды показали, что в течение 2020 года концентрации фенолов, железа и других загрязняющих веществ в месте сброса существенно превышают установленные нормативы», – говорится в пресс-релизе.

По результатам проверки природоохранный прокурор возбудил в отношении департамента дело об административном правонарушении. Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора назначило органу местного самоуправления наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей. Постановление вступило в законную силу.

Добавляется, что в 2020 году благодаря мерам, принятым Томской межрайонной природоохранной прокуратурой, в бюджетную систему поступило 11,7 млн рублей.