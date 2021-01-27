«Блокадный хлеб»: 27 января томичи могут присоединиться к Всероссийской акции памяти

Кусочек хлеба весом в 125 граммов, который получали жители Ленинграда, – ключевой символ акции «Блокадный хлеб». Фото: пресс-служба администрации Томской области.

Сегодня в России отмечается День воинской славы России – годовщина полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Событие, которого из последних сил ждали жители блокадного города, произошло 76 лет назад, 27 января 1944 года.

Памятная акция «Блокадный хлеб» проходит во всех регионах России. Так, 27 января с 13 до 18 часов в томских торговых центрах «Изумрудный город», «Волна» и «СМАЙЛcity» волонтеры Победы проведут акцию памяти, посвященную освобождению Ленинграда от фашистской блокады. Ребята будут знакомить томичей с историческими фактами тех лет, раздадут листовки и покажут блокадный паек самого тяжелого для жителей города на Неве 1941 года.

К Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб» присоединился также Томский областной краеведческий музей. 27 января с 15:00 на выставках музея пройдет программа «900 героических дней», посвященная дню снятия блокады Ленинграда.

Тогда же начнется антилекция «БлокАда»: с ней выступит доктор исторических наук, заведующий Центром изучения исторической памяти Валерий Уйманов. В 15:20 состоится экскурсия по выставке «Война – тяжелая работа», которую проведет старший научный сотрудник Татьяна Назаренко. Посещение антилекции и экскурсии бесплатное. Наконец, томичей приглашают посетить выставку «Дыша одним дыханьем с Ленинградом...», развернутую в ТОКМ.