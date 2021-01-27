Спасая автомобиль: томич эвакуировал горящую машину на улицу и получил травмы

Томич получил отравление угарным газом и ожог правой кисти.

Вчера, 26 января, произошло возгорание моторного отсека автомобиля Kia Ceed, который находился в гараже. На момент прибытия первого подразделения пожарных хозяин эвакуировал машину на улицу, в гараже было задымление. Мужчина получил отравление угарным газом и ожог правой кисти, но от госпитализации отказался, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области.

– В результате пожара выгорел моторный отсек автомобиля, частично обгорела и оплавилась панель управления, обгорели передние колеса. В гараже обгорел дощатый пол на площади 1 кв.м., – добавляют в ведомстве.

Сообщение о пожаре поступило в 18:33, ликвидирован он был в 18:54. В тушении принимали участие 9 человек и 2 единицы спецтехники. Предварительная причина пожара: неисправность систем транспортного средства.