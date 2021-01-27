Обслуживание контейнеров для раздельного сбора мусора в Томске будет продолжено

«Оранжевые контейнеры» останутся в жилом секторе Томска.

Как сообщает официальный телеграмм-канал администрации Томской области, в социальных сетях появились слухи о том, что сетки компании «Чистый мир» для раздельного сбора отходов исчезнут из микрорайонов города из-за новой территориальной схемы по обращению с ТКО. Власти заявили, что эти сведения недостоверны и прокомментировали ситуацию.

– В штатном режиме продолжает работу региональный оператор – «Спецавтохозяйство города Томска». В 2019 году регоператор и «Чистый мир» заключили соглашение о размещении сеток для раздельного сбора, оно действует до сих пор, вопрос о расторжении не поднимался. Дополнительно согласовывать свою дальнейшую деятельность «Чистый мир» не должен. Компания решила отказаться от использования контейнеров в декабре 2020 года – до даты утверждения новой территориальной схемы. И события между собой не связаны, – пояснил исполняющий обязанности начальника департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Максим Кривов.

В сообщении уточняется, что в Томске накоплением и сбором отходов упаковки товаров занимается частная компания «Чистый мир», а также «АБФ Логистик», которая продолжит обслуживать «оранжевые контейнеры» в жилом секторе города.