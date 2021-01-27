Томские пенсионеры могут изучить финансовую грамотность на онлайн-уроках

На уроках участникам также расскажут о том, как не попасться на уловки мошенников.

Любой житель Сибири пенсионного и предпенсионного возраста может принять участие в весенней сессии проекта «Финансовая грамотность для старшего поколения». Занятия в онлайн формате начнутся 27 января и продлятся до 23 апреля, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

– На онлайн-уроках слушатели познакомятся с правилами предоставления финансовых услуг и продуктов, узнают основы безопасного инвестирования и приемы, которые используют мошенники для кражи денег, – говорится в сообщении. Эксперты также расскажут, какой банк выбрать и как защитить свои права.

Томичи могут подключаться к занятиям как индивидуально, так и в составе группы, например на площадке учреждения социального обслуживания пожилых людей. Для обучения потребуется только компьютер или ноутбук, а также стабильный интернет. Одно занятие длится 45 минут.

Чтобы принять участие, необходимо на сайте зайти в раздел «Темы занятий», выбрать удобные дату и время, зарегистрироваться, оставив свои контактные данные и заявку.