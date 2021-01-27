На поддержку мукомолов и хлебопеков Томская область получит почти 38 млн рублей

Власти рассчитывают, что финансовая поддержка отрасли позволит сдержать рост цен на хлеб.

Власти распределят между российскими регионами 4,7 млрд руб. для стабилизации цен на хлебобулочные изделия. Распоряжение об этом подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин 22 января 2021 года.

– В конце декабря было принято решение, что 2,9 млрд руб. из этой суммы пойдет на покрытие затрат по приобретению продовольственной пшеницы, а 1,8 млрд руб. – на выплату возмещений хлебопекарным предприятиям. Довести средства до получателей поручено Минсельхозу, – сообщается на официальном сайте government.ru.

Томской области выделены трансферты в общей сумме около 38 млн руб. В том числе, на компенсацию производителям муки части затрат на закупку продовольственной пшеницы пойдет 30 млн 261,3 тыс. руб. Еще 7 млн 401,4 тыс. руб. выделено на компенсацию предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на реализацию хлеба и хлебобулочных изделий.

В сообщении уточняется, что распоряжение входит в комплекс мер по снижению цен на продовольствие, разработанный правительством по поручению главы государства. Чтобы решить эту проблему, правительство повысило пошлины на ряд сельхозтоваров, в том числе на пшеницу, подсолнечник, рапс, утвердило правила поддержки мукомолов и хлебопеков, обеспечило заключение специальных соглашений о стабилизации цен между участниками рынка и регуляторами.

Отметим, что наибольшая часть средств предназначена сельскохозяйственным регионам России. Так, мукомолы и хлебопеки Краснодарского края получат в общей сложности около 218 млн руб. В Сибири самый большой трансферт пойдет в Алтайский край – 384,6 млн руб., следом идут Кемеровская (71 млн) и Новосибирская (61 млн) области.