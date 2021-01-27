Прогноз погоды в Томске на 27 января: днем потепление до -6°С

В некоторых районах Томской области сегодня еще сохранится аномально холодная погода. Фото: Ксения Высотина

По данным региональных синоптиков, в Томске ожидается облачная погода с прояснениями, ночью небольшой, днем умеренный снег. Ветер южный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура ночью составит -34…-36°С, днем будет -6…-8°С.

В Томской области также ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью небольшой, местами умеренный снег, днем снежно, утром местами изморозь и туман. Ветер южный 4-9 м/с, возможны порывы 15-18 м/с. Температура ночью -32…-37°С, местами -22…-27°С, по крайнему востоку -40…-45°С. Днем будет -11…-16°С, по востоку -20…-25°С, по югу -3…-8°С.

На дорогах местами гололедица.