В Томске «Социальный патруль» в морозные дни работает в особом режиме

Сейчас в Центре социальной адаптации находится 73 человека. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске в период сильных морозов «социальный патруль» перешел на круглосуточный режим работы. Об этом сообщила пресс-служба обладминистрации.

Уточняется, что по телефонам (3822) 66-20-01, 67-83-93 сотрудники Центра социальной адаптации принимают информацию о людях без определенного места жительства, нуждающихся в помощи.

Получив такой звонок, водитель и социальный работник выезжают на место и при необходимости доставляет бездомного человека в Центр социальной адаптации (ул. Иркутский тракт, 69).

- В течение зимы от томичей поступило более десяти вызовов, — сообщила заместитель начальника департамента социальной защиты населения Томской области Ирина Костырева. — Сейчас в Центре социальной адаптации находится 73 человека.

Для них здесь организовано горячее питание, ночлег, есть возможность принять душ, погладить и починить вещи, получить теплую одежду и обувь.