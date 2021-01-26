Томская область получит еще 11 млн рублей на бесплатные лекарства для пациентов с COVID-19

Амбулаторные пациенты с коронавирусом имеют право на получение бесплатных лекарств. Фото: Олег ЗОЛОТО

Еще 2,7 млрд рублей выделено российским регионам на обеспечение бесплатными лекарствами больных коронавирусной инфекцией. Такое распоряжение подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин 23 января 2021 года. Очередной транш на бесплатные лекарства от коронавируса для Томской области составит 11 млн 189,3 тыс. рублей.

– Речь идет о пациентах, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей. Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача, – сообщается на официальном сайте government.ru.

Напомним, что в 2020 году на эти цели из резервного фонда Правительства России было направлено почти 8 млрд руб. «О выделении дополнительного финансирования премьер-министр говорил, в частности, на заседании Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции 26 января. Глава Правительства поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко следить за тем, чтобы граждане своевременно получали необходимые лекарства», – говорится в сообщении.

Ранее, в середине декабря, эта сумма составила почти 22 млн 439 тыс. руб., в ноябре – более 40 млн руб.