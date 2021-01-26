«Томь» ищет новичков

Томский футбольный клуб занимает предпоследнее место в таблице ФНЛ. Команда Александра Кержакова намерена весной исправить эту ситуацию и набрать очки, которых бы хватило для того, чтобы не вылететь в ПФЛ.

Эксперты портала BetON, которые публикуют прогнозы на спорт от профессионалов, уверены, что «Томи» следует укрепить состав своей команды. Для этого томичи, по информации официального сайта клуба, подписали воспитанника «Зенита» Артема Симоняна. Полузащитник сборной Армении выступал за ереванский клуб «Ноа». В текущем сезоне Артем забил три гола и отдал два ассиста в десяти матчах чемпионата Армении.

Как сообщает официальный сайт «Томь», клуб договорился о сотрудничестве с вратарем «Торпедо» Евгением Конюховым. «Томь» пригласила 34-летнего Конюхова, который в первой части сезона провел четырнадцать матчей в ФНЛ. Шесть раз он отстоял на ноль. Контракт с Конюховом рассчитан на два года.

Напомним, что Евгений является рекордсменом ФНЛ. Его самый памятный период карьеры пришелся на 2015-й и 2017-й годы, когда Конюхов выступал за «Крылья Советов». Тогда в ФНЛ он не пропускал на протяжении почти полутора тысяч минут.