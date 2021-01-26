Коронавирус унес жизни еще 4 жителей Томской области

В нашем регионе от коронавирусной инфекции за минувшие сутки умерли четыре человека. Фото: ИВАНОВА Диана

Сегодня, 26 января, стало известно о смерти еще 4 жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась во вторник на сайте стопкоронавирус. рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 255 человек.

– По результатам патологоанатомического заключения зарегистрированы смерти от коронавирусной инфекции четырех человек. Трое входили в группу риска по возрасту, все – в группу риска по хроническим заболеваниям. В анамнезе пациентов были такие заболевания, как сахарный диабет, ожирение, гипертония, ишемическая болезнь сердца, хроническая сердечная недостаточность, хроническая болезнь почек. Коронавирусная инфекция у всех осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом, инфекционно-токсическим шоком, – рассказали в оперштабе.

За весь период в Томской области установлены 27 730 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 24 765, умерших 255.