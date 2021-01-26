Коммунальщики ликвидируют последствия подтопления в мкр. Спичфабрика в Томске

Сейчас специалисты откачивают воду на месте произошедшего подтопления. Фото: пресс-служба мэрии Томска.

Сообщение о подтоплении территории по ул. Междугородняя, 24 поступило сегодня. Власти Томска направили коммунальные службы для ликвидации аварии, сейчас бригады «Томскводоканала» выясняют причины случившегося, сообщает пресс-служба городской мэрии.

– Было установлено, что выход воды на рельеф произошел из-за повреждения на водопроводной линии диаметром 500 мм. Специалисты ресурсоснабжающей компании приступили к откачке воды, после чего займутся устранением дефектов, – говорится в сообщении.

Добавляется, что в ближайшее время будет принято решение об отключении воды для работы аварийной бригады. Если сделать это будет необходимо, томичей дополнительно известят об адресах, по которым будет ограничена подача воды, а также об организации ее подвоза.

Уточняется, что на месте сейчас также работают сотрудники «Горсетей» и «Городских телефонных сетей», представители администрации Октябрьского района. Специалисты управляющих компаний «ЖЭК-9» и «Управа» информируют жителей о проведении работ на сетях.