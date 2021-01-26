Коронавирус в Томске: +98 новых случаев заражения

В Томской области за сутки выявлено меньше ста новых случаев заболевания COVID-19. Фото: Ксения Высотина

Сегодня, 26 января, в Томской области выявлено 98 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 27 730 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлен 18 241 заболевший новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 564 пациентов скончались, 23 798 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 3 756 931 человек, 70 482 скончались, 3 174 561 выздоровели.