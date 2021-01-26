Отменено 5 рейсов из Томска до Новосибирска

Путешественникам пока на автобусах придется подождать потепления, либо поехать на другом транспорте.

Сегодня, во вторник 26 января, Томске временно приостановлены рейсы до аэропорта Толмачево в Новосибирске в связи с аномальными морозами. Всего в Томской области отменено 15 рейсов, - сообщается на официальном сайте автовокзала Томска.

Согласно данным перевозчиков, сегодня из-за резкого похолодания отменено 5 рейсов до аэропорта Толмачево в Новосибирске, ранее было отменено еще 10. Список всех отмененных рейсов можно найти на сайте автовокзала.

Ранее региональное ГУ МЧС сообщало, что в Томской области ожидается аномально холодная погода с 23 по 27 января.