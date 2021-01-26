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Общество

Отменено 5 рейсов из Томска до Новосибирска

Поездки временно приостановлены из-за резкого похолодания морозов
Анна Захарова
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Путешественникам пока на автобусах придется подождать потепления, либо поехать на другом транспорте.

Путешественникам пока на автобусах придется подождать потепления, либо поехать на другом транспорте.

Сегодня, во вторник 26 января, Томске временно приостановлены рейсы до аэропорта Толмачево в Новосибирске в связи с аномальными морозами. Всего в Томской области отменено 15 рейсов, - сообщается на официальном сайте автовокзала Томска.

Согласно данным перевозчиков, сегодня из-за резкого похолодания отменено 5 рейсов до аэропорта Толмачево в Новосибирске, ранее было отменено еще 10. Список всех отмененных рейсов можно найти на сайте автовокзала.

Ранее региональное ГУ МЧС сообщало, что в Томской области ожидается аномально холодная погода с 23 по 27 января.