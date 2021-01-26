Куда полететь томичам: Россия открывает авиасообщение с четырьмя государствами с 27 января

Если есть деньги и желание, можно из Томска добраться до жаркого арабского эмирата или холодного Хельсинки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 27 января для граждан еще четырех государств – Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара – снимаются ограничения на въезд в Российскую Федерацию, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, сообщается на официальном сайте government.ru.

– Гражданам указанных государств и тем, кто имеет там вид на жительство, разрешается въезд в Россию через воздушные пункты пропуска. В свою очередь, россияне также могут улететь в любую из этих стран, – говорится в сообщении.

Решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения российский оперативный штаб принял с учетом эпидемиологической обстановки в отдельных странах. Полеты будут осуществляться по маршрутам Москва - Ханой, Москва - Дели, Москва - Хельсинки и Санкт-Петербург - Хельсинки (с периодичностью два раза в неделю), а также по маршруту Москва - Доха (с периодичностью три раза в неделю).

Напомним, что ранее власти продлили сроки приостановки авиасообщения с Великобританией до 23 часов 59 минут 1 февраля 2021 года в связи с выявлением на территории этой страны нового штамма COVID-19.