«Юмор поднимает флаг»: томская команда «Вояж» заняла второе место лиги КВН Москвы

"Сибирский юмор заслуживает чемпионства", - команда КВН "Вояж".

В финале центральной лиги КВН Москвы и Подмосковья томская команда «Вояж» заняла второе место. Вместе с ними выступили еще четыре команды — из Екатеринбурга, Воронежа, Твери и Москвы, – сообщает пресс-служба администрации области.

Уточняется, что Томские КВНщики сыграли четыре конкурса («приветствие», «ситуацию», «знакомый сюжет» и «музыкальный финал») и заняли второе место, уступив только команде «Леон Киллер» из Екатеринбурга.

«Ребята показали хорошую игру и себя во всех четырех конкурсах и готовы работать еще усерднее, чтобы достойно выступить на 32-м международном фестивале КВН, который пройдет в Сочи в марте 2021 года», — сказала капитан томской команды КВН «Вояж» Дарья Показаньева.

По данным пресс-службы, команда КВН «Вояж» создана в ноябре 2017 года на факультете журналистики ТГУ. Сейчас в ее состав входят Дарья Показаньева, Екатерина Соколова, Елизавета Томилова, Дарья Пугачева, Дарья Молькина, Егор Гуляев и Сергей Непомнящих.

Участие в финале центральной лиги КВН томская команда приняла при поддержке областного департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту.