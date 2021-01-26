Томские студенты вошли в топ лидеров по числу участников олимпиады «Я – профессионал»

В мае будут объявлены имена победители престижного всероссийского конкурса, а сейчас наши ребята усиленно готовятся к решающему рывку. Удачи им!

Томская область вошла в пятерку регионов-лидеров по числу участников заключительного этапа всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал», сообщила пресс-служба администрации региона.

Так, Томский государственный университет в финале представили 402 участника, Томский политехнический университет - 383, Сибирский государственный медицинский университет - 95.

Наиболее активно томские студенты проявили себя по направлениям «Экология» (78 финалистов из Томской области), «Геология» (58), «Программная инженерия» (47), «Химическая технология» (46) и «Теплоэнергетика и теплотехника» (43).

- Заключительный этап олимпиады стартует в середине февраля и продлится до конца апреля 2021 года. Он соберет студентов из 674 вузов 80 регионов страны. Почти треть заданий этого этапа основаны на реальных кейсах компаний-партнеров олимпиады и направлены на проверку прикладных компетенций участников - отметила руководитель олимпиады Валерия Касамара. - Для ребят сейчас наступает горячая пора: нужно собраться с силами, подготовиться и показать все свои профессиональные знания и навыки.

Она уточнила, что имена дипломантов олимпиады «Я – профессионал» станут известны в мае 2021 года, когда организаторы подведут итоги заключительного этапа состязаний. В зависимости от набранных баллов, дипломанты будут разделены на призеров, победителей и медалистов. Все они смогут воспользоваться льготами при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих российских вузов и получат возможность пройти стажировку в крупных профильных компаниях.

Добавим, для золотых, серебряных и бронзовых медалистов олимпиады предусмотрен дополнительный бонус - премии от 100 до 300 тыс. рублей.