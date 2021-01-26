Томская ОКБ: пандемия стала причиной сокращения числа плановых пациентов

200 коек респираторного госпиталя были оперативно развернуты на базе ТОКБ в октябре 2020 года, в самый разгар пандемии коронавирусной инфекции.

- По сравнению с предыдущим годом, в 2020-м общее число пациентов из-за пандемии COVID-19 снизилось на 11 %. Но нагрузка на врачей, медперсонал и всех сотрудников больницы была и остается сейчас колоссальной, при этом сохраняется интенсивная работа ОКБ по общегородской скорой медицинской помощи, - отметил, в частности, главврач Томской областной клинической больницы (ТОКБ) Михаил Лукашов, подводя основные итоги деятельности медицинского учреждения в прошедшем году.

Он уточнил, что в отделениях дневного и круглосуточного стационара Томской областной клинической больницы лечение прошли 22 984 человека – в их числе жители региона, а также иногородние пациенты. Хирурги больницы выполнили 13 618 операций.

- В октябре 2020 года, в период пика коронавирусной инфекции, ОКБ в кратчайшие сроки провела масштабную реорганизацию. Часть отделений перешла на другие площади, а на их месте, сразу на трех этажах здания, было развернуто 200 коек для пациентов с COVID-19. За время работы респираторного госпиталя в нем пролечилось 467 пациентов, медики выполнили 76 различных операций, – добавил Лукашов.