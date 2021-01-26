Прогноз на конец января: в Томскую область придет резкое, но кратковременное потепление

Морозы сохранятся в Томской области до начала февраля, но в ближайшие дни в регион придет потепление, правда, недолгое.

Потепление, которого ожидает гидрометцентр, даст о себе знать 27 – 28 января. Правда, как уточняют специалисты, в северных районах мороз позиций в эти дни не сдаст. По области в среду ночью ожидается -30, -35, местами -22, -27. Дневная температура прогнозируется в пределах -11, -16, по востоку -20, -25 градусов. А по югу области будет до -5, -10.

В четверг ночью мороз на территории региона дойдет до -21, -26, местами от -31 до -36 градусов, на юге региона до -11, -16. Днем столбик термометра покажет -9, -14, местами до -18, -23 градусов.

В Томске завтрашней ночью прогнозируется -33, -35, днем -8, -10. А 28 января ночная температура поднимется до -11, -13, дневная составит -9, -11 градусов.