Реклама «в законе»: в Томске борются с самовольно размещенными объявлениями и конструкциями

Такая "внешность" совершенно не подходит Томску - старинному городу со славным прошлым и богатой историей.

Сотрудники администраций районов областного центра ежегодно составляют списки незаконных рекламных объектов и конструкций, подлежащих демонтажу. Все они либо установлены без необходимого разрешения и выявлены в ходе регулярных рейдов, либо имеют истекшие сроки по договорам размещения. Сегодня в районах Томска проводится инвентаризация таких объектов. В 2020 году их было выявлено 44. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Ежедневно в ходе рейдов, проводимых сотрудниками райотделов контроля застройки и землепользования, ликвидируется «визуальный мусор»: объявления, постеры, самовольно размещенные на фонарных столбах, фасадах домов, остановочных комплексах, деревьях, гаражах и др. В прошлом году их было удалено свыше 6 000 единиц, по 1,5 тыс. в каждом районе.

- Любая реклама должна быть цивилизованной и уместной в контексте городской инфраструктуры. Самовольно расклеенные объявления недопустимы на элементах улично-дорожной сети, для этого есть специально отведенные места. Крупные рекламные объекты должны быть упорядочены, - считает Михаил Ратнер.

Отметим, в Томске регулярно проводятся конкурсы на право установки и эксплуатации рекламных объектов в местах, определенных в городской схеме. Договоры с владельцами конструкций муниципалитет заключает на 5 лет. В прошлом году специалистами департамента архитектуры и градостроительства администрации Томска был разработан дизайн-код, который позволит избавить город от лишнего рекламно-информационного «шума», упорядочить вывески и адресные таблички. Проект дизайн-кода был одобрен экспертами и в настоящее время дорабатывается по итогам обсуждения с профессиональным сообществом и другими заинтересованными представителями общественности города.