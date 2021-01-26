Погода в Томске 26 января 2021: мороз, без осадков, гололедица

Мороз выше -30 сохранится в областном центре еще несколько дней, по области ночные температуры местами подойдут к отметке -50.

Сегодня в областном центре ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура днем -31, -33°С. На дорогах гололедица.

По области также будет переменная облачность, днем по западу небольшой снег, местами изморозь, туман. Ветер юго-восточный 2-7 м/с, днем местами до 12 м/с. Температура днем -30, -35, местами -36, -41, по западу -20, -25°С. На дорогах гололедица.