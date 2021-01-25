Томские легкоатлеты завоевали более 40 медалей на чемпионате и первенстве Сибири

Соревнования проходили в Иркутске. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Команда Томской области привезла 12 золотых, 21 серебряную и восемь бронзовых медалей с чемпионата и первенства Сибирского федерального округа по легкой атлетике, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Чемпионат и первенства Сибирского Федерального округа по легкои атлетике прошли в Иркутске с 16 по 17 января. Всего выступило 472 участника из 9 регионов страны.

Золото на первенстве среди юношей и девушек до 18 лет завоевали спортсмены томской ДЮСШ № 1 Никита Гринкевич (1500 м) и Марк Варечкин (тройной прыжок), а также воспитанница северской ДЮСШ «Лидер» Екатерина Шмарина (400 и 800 м) и учащаяся асиновской ДЮСШ № 1 Елизавета Терентьева (тройной прыжок). Еще одно золото томички Ярослава Коток, Ксения Фадеева, Александра Никонова и Мария Сягло «взяли» в эстафете 4х400 метров.

Лучшим на первенстве среди юниоров и юниорок до 23 лет стал Валерий Черепнин (1500 метров, ДЮСШ № 1, Томск).

По итогам чемпионата обладателями «золота» стали легкоатлеты томской ДЮСШ № 1 Дмитрий Разумов (400 м), Максим Балашов (1500 м), спортсменки Виктория Погребняк из томской областной школы олимпийского резерва (60 м с барьерами) и Дарья Лунева из северской ДЮСШ «Лидер» (толкание ядра).

Кроме того, томичи Алексей Петров, Дмитрий Разумов, Семен Михайловский и Никита Москвин стали первыми в эстафете 4х400 метров среди мужчин.