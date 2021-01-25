В Томской области будет создан крупный мясной комплекс

Инвестиции составят 1,7 млрд рублей. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Агрохолдинг «Томский» реализует проект по созданию крупного животноводческого комплекса мясного направления и развитию кормовой базы, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Предполагается, что к 2026 году производство говядины будет составлять 550 т в год в убойном весе. Общее количество специализированных пород мясного крупного рогатого скота (КРС) будет доведено до 15 тыс. голов. При этом планируется создать откормочную площадку в Первомайском районе на 5 тыс. голов.

Сейчас на ферме, где будет располагаться комплекс, идет реконструкция убойного пункта, после чего будет запущен цех по глубокой переработке мяса, субпродуктов и посолу шкур КРС, это увеличит выход продукции с одной головы до 75%.

Инвестиции составят 1,7 млрд рублей, из них 250 млн рублей уже было направлено в 2020 году.