Всероссийская перепись населения стартует в отдаленных населенных пунктах Томской области

Переписчики придут в отдаленные деревни и села заранее, пока не началась весенняя распутица.

Всероссийская перепись населения в труднодоступных и отделенных районах Томской области стартует 1 февраля 2021 года. В 59 населенных пунктах Верхнекетского, Каргасокского, Колпашевского, Молчановского, Парабельского и Тегульдетского районов планируется переписать около 21 тысяч человек.

Как сообщает Томскстат, перепись будет проведена традиционным способом: заполнением бумажных переписных листов со слов опрашиваемых, без подтверждения какими-либо документами. «Сведения о населении, содержащиеся в переписных листах, являются конфиденциальной информацией, не подлежат разглашению и будут использоваться в целях формирования сводных информационных ресурсов», – говорится в пресс-релизе ведомства.

Ранее заместитель губернатора по экономике Андрей Антонов заявил, что подготовительная работа к проведению переписи в Томской области началась еще в 2019 году. В 18 населенных пунктах Александровского, Кривошеинского и Тегульдетского районов первый этап ВПН начался с 1 октября 2020-го (всего на этих территориях проживает 12 тысяч человек). Перепись населения в остальной части региона состоится в апреле 2021 года.

Вице-губернатор отметил высокую заинтересованность региональной власти и органов местного самоуправления в установлении индивидуальных особенностей каждого населенного пункта для эффективного выстраивания сбалансированной региональной политики.

Информация о ходе подготовки и проведения ВПН-2020 размещается на сайте Томскстата https://tmsk.gks.ru/ в разделе «Переписи и обследования» и на странице ведомства в соцсетях https://vk.com/tomskstat