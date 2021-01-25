105 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки

За минувшие сутки в Томской области от COVID-19 выздоровело 105 человек. Фото: Мария ЛЕНЦ

За минувшие сутки контрольные ПЦР- тесты подтвердили выздоровление от коронавирусной инфекции еще 105 жителей Томской области. Общее число выздоровевших теперь составляет 24 641 человек, – сообщил в своей ежедневной сводке региональный оперштаб. Ранее сообщалось, что сегодня в Томской области было выявлено 103 новых случаев заболевания.

По данным оперштаба, в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент больше 50 % мест.

Коэффициент распространения инфекции равен 0,9%.

Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, действует в нашем регионе до 31 января включительно.