Коронавирус в Томске: + 103 новых случаев заражения

За последние сутки еще 103 человека в Томской области заболели COVID-19.

Сегодня, 25 января, в Томской области выявлено 103 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 27 632 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 19 290 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 456 пациентов скончались, 19 003 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 3 738 690 человек, 69 918 скончались, 3 150 763 выздоровели.