В Томске произошла авария на теплосетях возле ТЦ «Мегаполис»

О причине аварии не сообщалось. Фото: Александр ЧЕРНЫХ

В понедельник, 25 января, в Томске на проспекте Ленина в районе ТЦ «Мегаполис» прорвало трубу с кипятком теплосети диаметром 400 миллиметров. Информация появилась в популярном паблике социальной сети «вконтакте».

Специалисты оперативно-дежурной службы Томска сообщили, что авария уже устранена и отключений у потребителей не планируется. О причине аварии комментариев не давали.

Ранее сообщалось, что в Томскую область надвигаются морозы. Так, в понедельник температура воздуха опустилась до -40. Региональное ГУ МЧС предупреждало томичей об аномально холодной погоде в регионе с 23 по 27 января.