«Внимание, выпускники Томской области»: до 1 февраля успевайте подать заявления на ЕГЭ 2021

В этом году досрочного этапа экзамена не будет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По всей России до 18 часов 1 февраля 2021 года включительно принимаются заявления от выпускников школ этого года и прошлых лет на участие в Едином государственном экзамене (ЕГЭ), - сообщает в понедельник администрация Томской области.

Заявления от учащихся 11 класса принимаются в школах, где они учатся. Выпускники прошлых лет могут подать заявления в пункты регистрации на участие в ЕГЭ, которые действуют в каждом муниципалитете, в городе Томске — в ТОИПКРО (ул. Пирогова, 10, каб. 106).

Основной этап единого госэкзамена пройдет с 31 мая по 2 июля 2021 года, досрочного этапа не будет. Кроме того, впервые в 2021 году ЕГЭ по информатике будет проводиться в компьютерной форме. Ознакомиться с примерами заданий можно на сайте Федерального института педагогических измерений.