Послания в бумажных конвертах: за 2020 год томичи получили 9 млн писем по почте

Также сейчас популярно обмениваться открытками по почте с незнакомыми людьми со всего мира.

По статистике, за минувший год почтовики доставили томичам 9 млн писем: среднестатистический житель региона отправил по почте 6 посланий и получил 9 писем в бумажных конвертах. Больше всего жители Томской области общаются с москвичами и петербуржцами, сообщает пресс-служба УФПС региона.

– Основной массив писем томичи отправили из томских отделений почтовой связи – чуть более 4 млн, а получили – 6,5 млн писем. Из Северска, Асино и Стрежевого клиенты Почты России отправили почти по 200 тыс. писем, а в ответ получили около 300 тыс. бумажных отправлений, – говорится в сообщении.

Отмечается, что в основном томичи общаются в почтовой переписке с жителями Москвы и Санкт-Петербурга, а также Ханты-Мансийска, Тюмени, Новосибирска и Красноярска. Также активными направлениями являются страны ближнего и дальнего зарубежья, Китай, Казахстан, Белоруссия, Германия и США.

Добавляется, что сейчас стало популярно движение посткроссеров: незнакомые люди из разных стран отправляют друг другу почтовые открытки. РФ в рейтинге стран-участниц уступает лишь Германии. В среднем россияне ежедневно отправляют 3 тыс. открыток по всему миру.