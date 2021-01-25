Себе и друзьям: томич обвиняется в мошенничестве с игровыми приставками

Мужчина причинил ущерб в размере 53 900 рублей и свою вину уже признал.

Прокуратура Октябрьского района г. Томска направила в суд уголовное дело в отношении томича, обвиняемого в мошенничестве с игровыми приставками «Sony PlayStation 4 Slim». 24-летний житель областного центра внес символическую плату за три консоли, после чего перестал выходить на связь, сообщает пресс-служба ведомства.

– По версии следствия, обвиняемый в период с сентября по октябрь 2020 года, не имея намерений возвращать игровое оборудование или оплатить его стоимость, получил по договорам аренды и купли-продажи три игровые приставки «Sony PlayStation 4 Slim», за которые предварительно внес символическую плату, после чего введя в заблуждение собственников, переставал выходить с ними на связь и распоряжался похищенным по своему усмотрению, в том числе играл сам и давал своим друзьям, – говорится в сообщении.

Мужчина причинил ущерб в размере 53 900 рублей. В его отношении прокуратура утвердила обвинительное заключение по ч.2 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину). Свою вину он признал.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Октябрьский районный суд.